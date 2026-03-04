Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Erzurum’un konuğu Keçiörengücü

Erzurum’un konuğu Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası'na bugün 4 karşılaşma ile devam edilecek. Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında bugün Keçiörengücü'nü konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 14.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Grupta 3 puanı bulunan iki takımın da gruptan terfi edip çeyrek finale yükselme şansı bulunmuyor.

Giriş: 04 Mart 2026, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'na bugün 4 karşılaşma ile devam edilecek. Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında bugün Keçiörengücü'nü konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 14.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Grupta 3 puanı bulunan iki takımın da gruptan terfi edip çeyrek finale yükselme şansı bulunmuyor.


3 MÜCADELE AYNI SAATTE BAŞLAYACAK

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu bugün oynanacak 4 mücadele ile sona erecek. İddiası bulunmayan Erzurum ve Keçiörengücü 14.30'da karşılaşacak. 20.30'da ise ilk 3 sıra için kıyasıya yarış baylayacak. Lider Beşiktaş, Rize'yi konuk edecek. 6'şar puanla Gaziantep FK ile F.Bahçe de terfi için yarışacak. Beyoğlu deplasmanındaki Kocaeli de rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

EN SON HABERLER

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri!
Fatih Tekke'den maç sonu Lovik açıklaması! İlk 11'den neden çıkarıldı?
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı: İşte o pozisyon
Galatasaray 4'te 4 yaptı! Çeyrek finale lider çıktı (MAÇIN GENİŞ ÖZETİ)
Günay Güvenç'ten kritik kurtarış!