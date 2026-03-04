Erzurum’un konuğu Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası'na bugün 4 karşılaşma ile devam edilecek. Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında bugün Keçiörengücü'nü konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 14.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Grupta 3 puanı bulunan iki takımın da gruptan terfi edip çeyrek finale yükselme şansı bulunmuyor.



3 MÜCADELE AYNI SAATTE BAŞLAYACAK



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu bugün oynanacak 4 mücadele ile sona erecek. İddiası bulunmayan Erzurum ve Keçiörengücü 14.30'da karşılaşacak. 20.30'da ise ilk 3 sıra için kıyasıya yarış baylayacak. Lider Beşiktaş, Rize'yi konuk edecek. 6'şar puanla Gaziantep FK ile F.Bahçe de terfi için yarışacak. Beyoğlu deplasmanındaki Kocaeli de rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.