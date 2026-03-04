Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş evinde lig lideri Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu dev karşılaşma öncesi siyahbeyazlı takımın Galatasaray'a karşı iç sahada kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Hem yenilenerek 2016'dan beri maçların oynandığı Tüpraş Stadı hem de İnönü Stadı döneminde Kara Kartal, ezeli rakibine karşı önemli bir başarı elde etti. Özellikle yenilenen Tüpraş Stadı'nda son 10 yılda ciddi bir üstünlük sağlandı. Genel tabloya bakıldığında da Beşiktaş'ın evinde ciddi bir hakimiyeti var.



TÜPRAŞ STADI FARKI



Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 2016'dan beri Galatasaray'a karşı sadece 2023-24 sezonunda 1-0 yenildi. Yeni stattaki 9 lig maçında Beşiktaş, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ligdeki genel tabloda siyah-beyazlıların, sarıkırmızılılara karşı sahasında 74'e 43'lük bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 54 maç berabere tamamlandı. Galatasaray ligde Beşiktaş'a karşı deplasmanda en son Tüpraş Stadı inşaat halindeyken 2013- 14 ve 2014-15'te üst üste 2 maç kazandı. 1996'dan itibaren lig ve kupadaki maçlara bakıldığında Cimbom, Beşiktaş deplasmanında son 30 senede 7 galibiyet aldı, Beşiktaş da aynı sürede 14 galibiyet yaşadı.



SERGEN YALÇIN'IN FİRESİ YOK



Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a karşı iç sahada 2 maça çıktı ve 2 galibiyet aldı. Yalçın'lı Kartal, 2020-21 sezonunda evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerken, 2021-22 sezonunda da 2-1 kazandı.



8 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Ligde ve kupada son 16 resmi maçını kaybetmeyen Beşiktaş, iç sahada da önemli bir rakam elde etti. Siyahbeyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde ligde ve kupada evinde çıktığı son 8 maçında yenilmedi. Kartal söz konusu 8 maçın 7'sini ligde oynarken 1'inde de kupada sahaya çıktı. 5 galibiyet, 3 beraberlik elde edildi. Beşiktaş evinde en son 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe derbisinde 3-2 yenildi.