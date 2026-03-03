Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında bugün Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan elde eden bordomavililer, aynı puanda olduğu rakibi Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin 'tamam ya da devam' niteliği taşıyan maçta as kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor. Takımla toplantı yapan başarılı hocanın "Ligde de kupada da sonuna kadar hedefe gitmeliyiz. Son 2 senede finalde kaybettik. Bu kez kupayı almalıyız. Bizim için en önemli maç, ilk maç. Önce Başakşehir'i yenelim, sonrasında lige odaklanacağız" dediği öğrenildi.

GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



A Grubu'nda Trabzonspor ile Başakşehir'in 6'şar puanı var. Alanya ile G.Saray'ın rakip olacağı haftada Trabzonspor'da tek hedef zafer. Fırtına kazanırsa, çeyrek finali garantileyecek. Beraberlik senaryosunda 1 puan yetmeyebilir. 3 grupta 3.'ler arasında en iyi 2 takım üst tura çıkıyor. Mevcut 3.'ler arasında G.Birliği'nin 7, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı var. Fenerbahçe, Gaziantep'e gidecek. G.Birliği ise Aliağa FK ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda puan eşitliklerinde ilk olarak genel averaja bakılıyor. Trabzonspor, Başakşehir'den artı 4 averaja sahip.

9 DEFA MÜZESİNE GÖTÜRDÜ



Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.



EN SON 6 SEZON ÖNCE



Fırtına, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-77 ve 1983-84 sezonlarında Beşiktaş, 1977-78'de Adana Demir, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009- 10'da Fenerbahçe ve 2019-20'de Alanyaspor karşısında elde etti. Son iki sezon final oynasa da kupayı almayı başardı.



SON İKİ YILIN FİNALİSTİ



Karadeniz devi, 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 mağlup etmişti. Bu sene hedef kupayı müzeye götürmek.

176 GALİBİYET ALDI



Bordo mavililer kupada 291 maça çıktı. Bu periyotta 176 galibiyet, 54 beraberlik aldı ve 61 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda fileleri 506 kez sarsan Trabzonspor, kalesinde ise 234 gol gördü, başarılı bir grafik çizdi.

OLEKSANDR ZUBKOV FORMASINI GİYECEK



Sakatlığını atlattıktan sonra Karagümrük maçıyla formasına kavuşan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Zubkov, performans olarak çok iyi bir dönüş yapmıştı. Ukraynalı sağ kanadın Başakşehir'e karşı ilk 11'de görev alması bekleniyor.



KUPA GEDİKLİSİ: ONURALP ÇEVİKKAN



Bu sezon Türkiye Kupası'nda kalenin sahibi belli: Onuralp Çevikkan. 20 yaşındaki file bekçisi, grupta oynanan 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplam 270 dakika görev yaptı. Sergilediği soğukkanlı performans ve kritik kurtarışlarıyla teknik heyetin takdirini kazanan 1.92'lik eldiven bugün de kalede olacak. Onana kadroya yok.

FIRTINA 19-10 ÖNDE



Karadeniz devi ile Başakşehir, bugünkü maçla 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 40 kez karşılaştı. Fırtına'nın 19, Başakşehir'in 10 galibiyeti var. 11 maç berabere bitti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİNCİ RANDEVU



İki takım Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere bitti. Başakşehir kazanamadı.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.



Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.