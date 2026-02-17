İşte kupa programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Gruplarda birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde planlandığı belirtildi. 4'üncü hafta programı şöyle: 3 Mart Salı: 13.00 Fethiyespor- Karagümrük, 15.30 İstanbulspor- Boluspor, 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray, 20.30 Başakşehir-Trabzonspor, 4 Mart Çarşamba: 14.30 Erzurumspor- Keçiörengücü, 20.30 Gaziantep- Fenerbahçe, 20.30 Beşiktaş- Rizespor, 20.30 Beyoğlu-Kocaelispor.

Maçlar ATV ve A Spor'dan yayınlanacak.