Fethiye sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Türk futbolunun köklü kulüplerinden, Ziraat Türkiye Kupası'nın 1980-81 finalisti Boluspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşmeme mücadelesi veren Fethiyespor'u ağırladı. 1. Lig'de play-off mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, bir alt ligdeki rakibi karşısında zor anlar yaşadı. İlk yarıda 44'te Muğla temsilcisinin Berkay Değirmencioğlu'yla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı.



KALECİLER YILDIZLAŞTI



İkinci yarıda 69. dakikada ev sahibi kırmızıbeyazlılar gole çok yaklaştı. Sol kanattan Egemen Kazancı'nın yaptığı ortada, Berke Yılmaz, kafayla vurdu. Kaleci Arda Akbulut, gole izin vermedi. 80. dakikada ise Fethiyespor, çerçeveyi bulamadı. Yusuf'un etkili vuruşunu kaleci İsmail Pakol çıkardı ve maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor Türkiye Kupası'nda önemli bir sürprizi gerçekleştirerek, Bolu'dan puanla dönmeyi başardı.



FETHİYESPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara Boluspor beraberliğiyle başlayan Fethiyespor, 5 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Muğla temsilcisi 1. Tur'dan başladığı kupada; Söke, Kestel, Dersim ve Bandırma'yı yenip gruplara kaldı.



İLK KEZ KADIN VAR HAKEMİ



Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk kez kadın VAR hakemi atandı. Melis Özçiğdem Boluspor-Fethiyespor maçının VAR hakemliğine atandı. MHK Özçiğdem'e, 2025-26'da görev yapacak VAR hakem listesinde yer vermişti.