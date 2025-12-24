Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Körfez şov

Körfez şov

C Grubu’nda yeşil-siyahlılar, Trendyol 1. Lig ekibi Dadaşlar’ı Churlinov’un 2 gol, 1 asistlik performansıyla 3-1 mağlup etti

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan zevkli maçta Kocaelispor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelisporağırladı. Maça hızlı başlayan Dadaşlar, 10'da Benhur'la kaleci Gökhan'a takıldı. Körfez temsilcisi 18'de Churlinov ile öne geçti. 45'te yine Makedon orta saha Churlinov sahne aldı ve ilk yarı skorunu belirledi: 2-0.

NONGE MÜTHİŞ VURDU

İkinci yarıya da golle başlayan Kocaelispor oldu. 53'te Churlinov'un pasında Nonge, ceza sahası sol çaprazından çizgiye inerek dar açıdan yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandırdı. 88'de Erzurum'da ağları sarsan Baiye ise sadece tabelayı değiştirdi: 3-1. 1996-97 ve 2001-02 Türkiye Kupası Şampiyonu Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'na 3 gollü galibiyetle başladı.

YENİLMEZLER!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Biz sadece maç kazanmak, seyircimizle birlikte yenilmez olmak istiyoruz. Bu olduğu sürece zaten Avrupa'yı yakalayacağız" dedi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı.

