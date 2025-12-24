Maç Sonuçları

Cernyobil gibi patladı

Geçen sezon Glasgow Rangers ile Kadıköy’de iki gol atan Cerny, dün de siyah-beyazlı forma altında iki kez fileleri sarsarak patlama yaptı

24 Aralık 2025, Çarşamba

Rafa Silva'nın yokluğunda Beşiktaş'ın en kilit ismi Vaclav Cerny olmaya devam ediyor. Hem kanatları hem de zaman zaman forvet arkasını iyi değerlendiren Çekyalı futbolcu, Kadıköy'deki maçlarda ise bambaşka bir performans sergiliyor. İlk olarak geçen sezon Glasgow Rangers forması altında Kadıköy'de iki gol atan Çekyalı futbolcu, dün de duble yapmayı başardı ve takımına 3 puanı getirdi. İlk olarak 33'te sahneye çıkan Cerny, Abraham'ın pasında Tarık'ı avladı.

Asensio'nun penaltısı ile ilk yarı eşitlikle sona ererken, Çekyalı yıldız 90'da bir kez daha sahneye çıktı. Milot Rashica'nın pasında sağdan topu alan 28 yaşındaki oyuncu, önce Oosterwolde'yi yere yatırdı ardından da kaleci Tarık'ı bir kez daha avlayıp takımına 3 puanı getirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir avantaj sağladı. Ligdeki maçta da F.Bahçe'ye bir asist yapan Vaclav Cerny, F.Bahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta toplamda 4 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.

Maçın yıldızı Vaclav Cerny, deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etti. 2 gol attığı için mutlu olduğunu belirten Çekyalı yıldız, "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tekrar yükselmek için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum" dedi.

