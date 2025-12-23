Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Dev şölende 3 maç var

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bugün oynanacak 3 maçla sürecek. Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ATV’den Kocelispor-Erzurumspor ve Konyaspor-Antalyaspor maçları A Spor’dan şifresiz, HD kalitesinde canlı yayınlanacak

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 06:50

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ATV'den, Kocelispor- Erzurumspor ve Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmaları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.

