Dev şölende 3 maç var

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ATV'den, Kocelispor- Erzurumspor ve Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmaları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.