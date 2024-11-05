ZTK kura çekimi canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

ZTK kura çekimi canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. eleme turu için yapılacak kura çekimi, 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kurayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ''Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak. Çekiliş, 5 Kasım Salı günü saat 14.00'te, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.