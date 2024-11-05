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ZTK kura çekimi canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu 4. eleme turunun kura çekimi için geri sayım sona erdi. Futbolseverler tarafından merakla beklenen ZTK kura çekimi, 5 Kasım Salı günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. ASpor'un yayıncılığını üstlendiği ZTK kura çekimini canlı izlemek isteyenler için 'Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?' sorularının cevabını ve ZTK kura canlı izleme linkini haberimizde derledik.

Giriş: 05 Kasım 2024, Salı 11:50 Güncelleme: 05 Kasım 2024, Salı 12:10

ZTK kura çekimi canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. eleme turu için yapılacak kura çekimi, 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kurayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ''Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak. Çekiliş, 5 Kasım Salı günü saat 14.00'te, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

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