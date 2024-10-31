Bursaspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Turgutluspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bursaspor ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Turgutluspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - TURGUTLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Turgutluspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...