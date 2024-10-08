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Fethiyespor - Düzcespor | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Volkan Okur düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 18:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Volkan Okur düdük çalıyor. Mücadelenin ilk 11'leri ise şu şekilde:

FETHİYESPOR: Anıl Demir, Canberk Ömer Özdemir, Şahan Akyüz, Ömer Mert Gündüz, Samed Hakan Kılıç, Özcan Yaşar, Nurettin Çakır, Cihan Kazan, İbrahim Yüksel, Emre Bekir, Kayrahan Yılmaz. Fethiyespor'un teknik direktörlük görevini ise Selahaddin Dinçel üstleniyor.

DÜZCESPOR: Yunus Emre Genç, Berat Aydoğdu, Kağan Köroğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker, Ahmet Emre Kartal, Enes Akkan, Sercan Uslu, Fatih Gök, Ramazan Özkabak, Berkay Ekici. Düzcespor'da teknik direktör koltuğunda Ahmet Yavuz bulunuyor.

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Fethiyespor - Düzcespor mücadelesi 8 Ekim Salı günü saat 19:00'da Fethiye İlçe Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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