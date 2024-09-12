Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde Bozüyük Vitraspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Galip gelenin bir üst tura yükseleceği mücadeleyi hakem Emre Küçük yönetiyor. Heyecan dolu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 12 Eylül 2024, Perşembe 15:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

1. tur mücadelesinde Bozüyük Vitraspor - Bursaspor Bilecik Edebali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galip gelen taraf adını bir üst tura yazdıracak. Mücadeleyi ise hakem Emre Küçük yönetiyor.

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...


BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR maçı canlı izlemek için tıklayın

BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da başladı. A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
23 Elazığ FK 2 - 0 12 Bingölspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor MAÇI CANLI İZLE | Bozüyük Vitraspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET | Ziraat Türkiye Kupası
Çankırıspor 1-2 Kırıkkale FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)