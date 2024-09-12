Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
1. tur mücadelesinde Bozüyük Vitraspor - Bursaspor Bilecik Edebali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galip gelen taraf adını bir üst tura yazdıracak. Mücadeleyi ise hakem Emre Küçük yönetiyor.
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR maçı canlı izlemek için tıklayın
BOZÜYÜK VİTRASPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da başladı. A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
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