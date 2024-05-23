TFF'den Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerimiz için Türkiye Kupası finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve takımların sahaya siyah kol bandı ile çıkacağını duyurdu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına bu akşam oynanacak 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Kulüplerimiz siyah kol bandı ile sahaya çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.