Serdar Topraktepe ve Abdullah Avcı'dan Türkiye Kupası sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ve bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

SERDAR TOPRAKTEPE: KUPA KAZANMAK ANLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL!

Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum.

ABDULLAH AVCI: TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ

6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz.

NECİP UYSAL: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI!

Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum.

UĞURCAN ÇAKIR: BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ

Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak.

İKİ TEKNİK ADAMDAN NECİP UYSAL'A ÖVGÜ!

Necip Uysal: Kazanırsam Beşiktaş'taki 9. kupam olacak. Türkiye'de 100 maç iyi oynasanız bir sonraki maçta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben bunlara bakmıyorum, işime bakıyorum.

Serdar Topraktepe: Bir ilave yapayım; Necip, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Hiçbir zaman 'Ben oynamam' dediğini görmedim. Beşiktaş'ta olması bizim için büyük bir şans.

Abdullah Avcı: Hocaya katılıyorum, Necip ile 7 ay çalışma fırsatı buldum ve harika bir insan. Bir tanesi de bizim yanımızda (Uğurcan). Altyapımızdan gelmiş ve şu an takım kaptanlığı yapıyor. Bu oyunculara ülke olarak sahip çıkmamız gerekiyor.