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Türkiye Kupası Haberler Ankaragücü 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Giriş: 23 Nisan 2024, Salı 23:00 Güncelleme: 23 Nisan 2024, Salı 23:01

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

İki takım arasında yarı final rövanş maçı 7 Mayıs'ta oynanacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekip Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti ancak VAR'da pozisyonun incelenmesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

A.GÜCÜ TARAFTARI MERT GÜNOK'A ÇAKMAK FIRLATTI

Mücadelenin 60. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler atarken, bir taraftarın fırlattığı çakmak Beşiktaş file bekçisi Mert Günok'un boynuna isabet etti. İşte o anlar...

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