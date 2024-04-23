Ankaragücü 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.



Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.



İki takım arasında yarı final rövanş maçı 7 Mayıs'ta oynanacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekip Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti ancak VAR'da pozisyonun incelenmesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

A.GÜCÜ TARAFTARI MERT GÜNOK'A ÇAKMAK FIRLATTI

Mücadelenin 60. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler atarken, bir taraftarın fırlattığı çakmak Beşiktaş file bekçisi Mert Günok'un boynuna isabet etti. İşte o anlar...