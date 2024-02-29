Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada çeyrek final maçında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Okan Buruk'un öğrencileri iddialı olduğu turnuvada rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Diğer yandan konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürebilmek adına zorlu maçtan mutlak galibiyetle ayrılarak tur atlamak istiyor.

Zorlu mücadelede üst tura yükselen ekip yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Markao, Emir Tintiş, Ceccherini, Eysseric, Can Keleş, Feghouli, Bertolacci, Ryan Mendes

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GALATASARAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele ATV'de canlı yayınlanıyor.

KUPADA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, bu maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakipler. İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

KARAGÜMRÜK 4. TURDAN BAŞLADI

Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: