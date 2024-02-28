Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında çeyrek final maçları oynanıyor.
Yarı finale yükselmek için Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.
BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih.
Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Niangbo, Oğulcam, Cicaldau, Yunus, Muhammet.