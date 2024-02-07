Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.
Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı.
EMS Yapı Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmadan konuk ekip Tümosan Konyaspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
3. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Njie, ceza sahası dışından sert vurdu. Deniz Ertaş'ı geçen meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.
38. dakikada Yunus Mallı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşunda top kale direğinden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
60. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.
63. dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.
109. dakikada defansın hatasından faydalanarak topla buluşan Ahmet Oğuz, ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti. 0-1
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
İŞTE MAÇIN GOLÜ: