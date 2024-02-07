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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıkladı! Joe Worrall...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların Antalya kafilesi belli oldu.

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 16:01 Güncelleme: 07 Şubat 2024, Çarşamba 16:11

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor mücadelesinin ardından sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem saptanan Jonas Svensson, patellar tendinit nedeni ile tedavi sürecinde olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavisi devam eden Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar, Bitexen Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmediler.

Kafilede yer alan isimler şu şekilde:

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