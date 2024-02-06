VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
İstanbul'da oynanan mücadelede iki takım çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Rohden, Emir, Ceccherini, Nazım, Can, Kourbelis, Paoletti, Teklic, Lasagna
Yılport Samsunspor: Szumski, Bola, Yunus Emre, van Drongelen, Haluk Mustafa, Schindler, Soner, Osman, Muhammed, Landry, Mouandilmadji
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.