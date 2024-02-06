Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş: 06 Şubat 2024, Salı 16:26 Güncelleme: 06 Şubat 2024, Salı 16:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini 68. dakikada Samsunspor'dan Mouandilmadji açtı.

Ardından 72. dakikada Karagümrük'ten Biraschi skoru 1-1'e getirdi.

ŞIK GOL VURUŞU GALİBİYETİ GETİRDİ!

89. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Flavio Paoletti şık vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve takımına çeyrek finalin kapılarını açtı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

EN SON HABERLER

VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı
Son 16 karnavalı