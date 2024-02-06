Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelede gol perdesini 68. dakikada Samsunspor'dan Mouandilmadji açtı.
Ardından 72. dakikada Karagümrük'ten Biraschi skoru 1-1'e getirdi.
ŞIK GOL VURUŞU GALİBİYETİ GETİRDİ!
89. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Flavio Paoletti şık vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve takımına çeyrek finalin kapılarını açtı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: