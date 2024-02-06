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Türkiye Kupası Haberler MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda MKE Ankaragücü ile Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan mücadelede iki takım çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 06 Şubat 2024, Salı 17:26 Güncelleme: 06 Şubat 2024, Salı 17:40

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü ile Anagold 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor.

Ankara'da oynanan mücadelede iki takım çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geliyor.

MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MKE ANKARAGÜCÜ - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI 11'LERİ:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Hanousek, Tolga, Chatzigiovanis, Pedrinho, Saponara, Cephas, Macheda.

24 Erzincanspor: Erdi, Gökhan, Kamil, Gençer, Yusuf, Özkan, Çınar, Enes, Hasan, Adem, Muhammed

ASpor CANLI YAYIN

MKE ANKARAGÜCÜ - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor maçı TSİ 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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