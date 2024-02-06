GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sol bek transferi hakkında flaş açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası sol bek transferi hakkında konuştu.

OKAN BURUK: "Çok iyi başladık. 3 golü hızlıca bulduk. Bazen 3-0 sonrası konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Karşımızda da iyi bir takım vardı. İkinci yarı bize karşı daha iyi oynadılar, daha çok pozisyon buldular."



Turu geçmek önemliydi ama genç oyuncularımızın oyunun en zor yerine oyuna girip, maça bu kadar etki etmeleri daha önemli. Turu geçtiğimiz için mutluyuz, hedefimiz de kupayı kazanmak."

"Bu maçları kazanmak ve 90 dakikaları görmek önemli. Kazımcan çok erken yoruldu, değiştirdik. Eyüp'ün ağrıları vardı onu da değiştirdik."

TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Sol beke bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var, seçeneğimiz de çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bekte Avrupa'daki takımlarda oynamış hazır bir oyuncuyu transfer ettik. Sol beki de en kısa zamanda çözeceğiz."