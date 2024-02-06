GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Bandırmaspor maçı öncesi röportaja '6 Şubat'ı Unutmadık' tişörtüyle çıktı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Aynı duyguları tekrar yaşıyoruz. Ülke olarak büyük acılar çektik. Çok zor bir dönem. Sabırlar diliyorum. Ne kadar zaman geçse de unutulacak bir şey değil. Ders olması gerekiyor ülkemize. İstanbul için de önemli bir mesaj. Tekrar böyle bir felaket yaşayabiliriz. Bu gece de Miraç Kandili. Herkesin Kandili de kutlamak istiyorum"

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz, bildiğimiz bir rakip. Hüseyin Hoca, çok beğendiğim önemli bir isim. Zorlu bir maç olacak tabii ki. Galatasaray'a karşı gelen her oyuncu daha iyisini yapmaya çalışıyor. Rakibimiz 3'lü savunma ile çıkıyor. Oyuncularımıza neler yapacaklarını anlattık. Elimizden geleni yapacağız. Yeni oyuncular var. Onlarla birlikte başlayacağız, devamında da kulübede bekleyenler var. Devamında da onları kullanmaya çalışacağız."

BURUK'TAN VINICIUS AÇIKLAMASI!

"Carlos Vinicius oynayan bir oyuncu olarak geldi. Bizle de iki tane antrenman yaptı. Dün taktik antrenmanda yer aldı. Konuştuğumuzda oynamak istediğini söyledi." dedi.