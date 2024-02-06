GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

BANDIRMASPOR: Akın, Rahmetullah, Batuhan, Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djite.







CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıkacak.