Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hedefimiz finale kadar gitmek!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hedefimiz finale kadar gitmek!

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kupada da hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş: 06 Şubat 2024, Salı 21:13

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 24Erzincanspor karşılaşmasının ardından, "Kupada da hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Organizasyonumuza sadık kaldığımızda mücadele edebiliriz" dedi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. MKE Ankaragücü'nde karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Teknik Direktör Belözoğlu, MKE Ankaragücü için kupanın hem kulübün mirası hem de oyuncularının hedefi olduğuna dile getirerek, "Önemsediğimizi bence bu maçta da gösterdik. Karşımızda hem 1. Lig hem de bir Süper Lig takımını elemiş, değerli ve önemli bir takım var. Onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Bizim adımıza, geldiğimiz günden bugüne 22 maçımızda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Organizasyonumuza sadık kaldığımızda mücadele edebiliriz. Ancak bunu devamlı ve sürekli hale getirirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EN SON HABERLER

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hedefimiz finale kadar gitmek!
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze galibiyeti değerlendirdi!
Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor: 5-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET