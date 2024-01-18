TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe, 5. tur müsabakasında karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Kahraman, Guilherme, Uğurcan, Nzonzi, Oğulcan, Yunus, Muric, Oliveira
Göztepe: Arda, Fıratcan, Taha, Atınç, Ümit, Yunus Emre, Doğan, Ahmed, Celil, Ramon, Traore
KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Konyaspor'un sahasında Göztepe'yi ağırladığı mücadele saat 17.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.