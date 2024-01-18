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Türkiye Kupası Haberler TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE

TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçı, haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 17:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe, 5. tur müsabakasında karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Kahraman, Guilherme, Uğurcan, Nzonzi, Oğulcan, Yunus, Muric, Oliveira

Göztepe: Arda, Fıratcan, Taha, Atınç, Ümit, Yunus Emre, Doğan, Ahmed, Celil, Ramon, Traore

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Konyaspor'un sahasında Göztepe'yi ağırladığı mücadele saat 17.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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