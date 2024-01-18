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Türkiye Kupası Haberler Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! (Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! (Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın) Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Süper Lig devi Trabzonspor sahasında 1. Lig ekibi Manisa FK'yı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşmada kazanan taraf son 16 turuna adını yazdıracak. Trabzonspor - Manisa FK maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 18:53 Güncelleme: 18 Ocak 2024, Perşembe 18:53

Trabzonspor ile Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan mücadelede kazanan taraf son 16 turuna yükselecek. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis

Manisa FK: Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazımcan, Korenica, Gakpa, Topalli, Mary

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Manisa FK maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 19: 00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

8 OYUNCU EKSİK
Karadeniz Fırtınası'nda bugünkü Manisa FK maçında neredeyse bir takım kadar eksik bulunuyor. Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katıldılar. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

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