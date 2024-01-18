Mondihome Kayserispor - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 5. tur maçları oynanıyor.
5. tur maçında Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor ile 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün çalıyor.
Kayserispor - Gençlerbirliği maçını izlemek için tıklayın!
MONDIHOME KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ
Kayserispor: Onurcan, Ahmet Kağan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah, Ramazan, Talha.
Gençlerbirliği: Ertuğrul, Oğuzhan Yiğit, Musa, Nzaba, Arda, Erdal, Mert, Aosman, Halit, Melih.
MONDIHOME KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı saat 15.00'te başladı. Karşılaşmayı A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.