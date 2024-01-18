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Türkiye Kupası Haberler EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 18 Ocak 2024, Perşembe 12:54 Güncelleme: 18 Ocak 2024, Perşembe 13:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçında EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

EMS YAPI SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Muammer, Murat, Poungouras, Mehmet, Yusuf, Abdulkadir, Ziya, Eren, Emre, Burak, Koita

Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Mert, Orhan, Muharrem, Elvic, Bahadır, Erkan, Mikail, Ahmet, Camara, Mayı

ASpor CANLI YAYIN

EMS YAPI SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ems Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maçı saat 13.00'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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