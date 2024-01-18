EMS Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçında EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
EMS YAPI SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Muammer, Murat, Poungouras, Mehmet, Yusuf, Abdulkadir, Ziya, Eren, Emre, Burak, Koita
Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Mert, Orhan, Muharrem, Elvic, Bahadır, Erkan, Mikail, Ahmet, Camara, Mayı
ASpor CANLI YAYIN
EMS YAPI SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ems Yapı Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maçı saat 13.00'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.