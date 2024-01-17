Yukatel Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor.
A Spor ekranlarından yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Abdurrahim, Manev, Abdulsamet, Tayfun, İzzet, Zeneli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Nani
24 Erzincanspor: Erdi, Özkan, Gökhan, İlker, Gençer, Enes, Çınar, Ali, Oğuzhan, Kubilay, Hasan
ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.