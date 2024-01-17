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Türkiye Kupası Haberler Yukatel Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE

Yukatel Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 19:36 Güncelleme: 17 Ocak 2024, Çarşamba 19:53

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor.

A Spor ekranlarından yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...


ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Abdurrahim, Manev, Abdulsamet, Tayfun, İzzet, Zeneli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Nani

24 Erzincanspor: Erdi, Özkan, Gökhan, İlker, Gençer, Enes, Çınar, Ali, Oğuzhan, Kubilay, Hasan


ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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