Gaziantep FK Bodrum FK maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
5. Tur maçlarının oynandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 1. Lig ekibi Bodrum FK kozlarını paylaşıyor.
Saat 15.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
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GAZİANTEP FK - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Batuhan, N'Koulou, Ertuğrul, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ömürcan, Morais, Mirza, Oğulcan, İlker
Bodrum FK: Bahri, Imeri, Halil, Furkan, Ali Eren, Ahmet, Mohammed, Samet, Adem, Eray, Haqi