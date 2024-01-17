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Gaziantep FK Bodrum FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gaziantep FK ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 15:00 Güncelleme: 17 Ocak 2024, Çarşamba 15:10

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

5. Tur maçlarının oynandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 1. Lig ekibi Bodrum FK kozlarını paylaşıyor.

Saat 15.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

📺GAZİANTEP FK-BODRUM FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GAZİANTEP FK - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Batuhan, N'Koulou, Ertuğrul, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ömürcan, Morais, Mirza, Oğulcan, İlker

Bodrum FK: Bahri, Imeri, Halil, Furkan, Ali Eren, Ahmet, Mohammed, Samet, Adem, Eray, Haqi

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