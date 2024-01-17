FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ A SPOR 🏆 | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelede kazanan taraf son 16 turuna yükselecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

KUPADA 7. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

ADANASPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

İSMAİL KARTAL İLE MUSTAFA KAPLAN 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 17 Ağustos 2019'da Çaykur Rizespor'un başında olan İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan ile karşılaşırken, müsabaka 1-0'lık sonuçla Rize ekibinin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.