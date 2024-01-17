Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 5. tur maçları oynanıyor.



Saat 13.00'te başlayan 5. tur maçlarında Antalyaspor - Pendikspor ve Başakşehir - Boluspor maçları oynanıyor.



Bu iki mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.



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ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Veysel, Naldo, Mert, Rakip, van de Streek, Ufuk, Bytyqi, Milosevic, Assombalonga

Pendikspor: Murat, Erdem, Murat Akça, Rassoul, Sequeira, Erdem, Çekici, Kappel, Oscar, Diaby, Umut







BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Ba, Lima, Cemali, Mahmut, Serdar, Emirhan, Aleksic, Batuhan, Keny

Boluspor: İsmail, Oulare, Posmac, Kerem, Ercan, Kubilay, Kayamba, Tolunay, Safa, Furkan, Bettaieb

