Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Antalyaspor-Pendikspor ile Başakşehir ise TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakalarda kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Antalyaspor - Pendikspor ve Başakşehir - Boluspor maçlarının dönüşümlü yayınını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 13:30 Güncelleme: 17 Ocak 2024, Çarşamba 13:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 5. tur maçları oynanıyor.

Saat 13.00'te başlayan 5. tur maçlarında Antalyaspor - Pendikspor ve Başakşehir - Boluspor maçları oynanıyor.

Bu iki mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

DÖNÜŞÜMLÜ YAYINI CANLI İZLE📺

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Veysel, Naldo, Mert, Rakip, van de Streek, Ufuk, Bytyqi, Milosevic, Assombalonga

Pendikspor: Murat, Erdem, Murat Akça, Rassoul, Sequeira, Erdem, Çekici, Kappel, Oscar, Diaby, Umut



BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Ba, Lima, Cemali, Mahmut, Serdar, Emirhan, Aleksic, Batuhan, Keny

Boluspor: İsmail, Oulare, Posmac, Kerem, Ercan, Kubilay, Kayamba, Tolunay, Safa, Furkan, Bettaieb

EN SON HABERLER

Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 4-0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal adını son 16 turuna yazdırdı!
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer açıklaması!
Beşiktaş'ta perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin
Beşiktaş'ta 3. gol! Cenk Tosun yine sahnede