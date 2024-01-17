Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor | Penaltılar: 6-7 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor ile 24 Erzicanspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 2-2 beraberlikle tamamlandı.

24 Erzincanspor seri penaltı atışlarını 7-6 kazanarak üst tura yükseldi.

Adana Demirspor'un golleri Edouard Michut ve Emre Akbaba'dan geldi.

Erzincan ekibinin gollerini Ziya Alkurt ve Özkan Yiğiter kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR



41. dakikada Abdulsamet'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazından göğsüyle topu kontrol eden Nani'nin sert şutu auta çıktı.



48. dakikada Yusuf Erdoğan sol kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



49. dakikada sağ kanattan İsmail'in ortasında Naninin kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.



65. dakikada Ziya Alkurt ceza yayı sol tarafından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



77. dakikada Kamil sol kanattan ceza sahasına ortasında Özkan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2



89. dakikada ceza sahasına giren Michut, sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-2



90+2. dakikada Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortasında Michut'un çevirdiği topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2



112. dakikada ceza sahası önünde Gravillon'un şutunda top kalecinin müdahalesiyle direğe çarpıp kornere çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ