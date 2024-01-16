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Türkiye Kupası Haberler MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Trendyol Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 16 Ocak 2024, Salı 18:59 Güncelleme: 16 Ocak 2024, Salı 19:09

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. İki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılıp üst tura yükselmek istiyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN | TIKLAYIN

İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mert, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda

Rizespor: Tarık, Eray, Mocsi, Anıl, Halil İbrahim, Mithat, Varesanovic, Gustavo, Pinchi, Zeqiri, Minchev

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Rizespor maçı 16 Aralık Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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