MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. İki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılıp üst tura yükselmek istiyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mert, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda
Rizespor: Tarık, Eray, Mocsi, Anıl, Halil İbrahim, Mithat, Varesanovic, Gustavo, Pinchi, Zeqiri, Minchev
ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Rizespor maçı 16 Aralık Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.