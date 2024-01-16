Hatayspor Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Hatayspor ile TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...
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HATAYSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor ile Sakaryaspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 17:00'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - SAKARYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR: Bekaj,Kerim, Burak, Burak Y. Ghoulam, Matondo, Aabid, Bashiru, Fernandes, Rivas, Strandberg
SAKARYASPOR: İbrahim, Oğuz, Çağlayan, Berat, Bülent, Rotman, Sinan, Murat Cem, Dimitrov, Burak, Kasongo