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Hatayspor Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 16 Ocak 2024, Salı 16:58 Güncelleme: 16 Ocak 2024, Salı 17:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Hatayspor ile TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

HATAYSPOR SAKARYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HATAYSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor ile Sakaryaspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 17:00'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - SAKARYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Bekaj,Kerim, Burak, Burak Y. Ghoulam, Matondo, Aabid, Bashiru, Fernandes, Rivas, Strandberg

SAKARYASPOR: İbrahim, Oğuz, Çağlayan, Berat, Bülent, Rotman, Sinan, Murat Cem, Dimitrov, Burak, Kasongo

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