Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. Az pozisyon bulduk. Bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Arda Turan, iyi bir takım yaratmış. Onu da tebrik ediyorum. İlk yarıda oyunu kontrol edemedik. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk ve bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Kötü bir ilk yarıydı. İkinci yarı daha hırslıydık, daha agresiftik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim."

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"Toplamda çok az sayıda idman yaptık takımla. Tüm takım sadece 2 idman yaptık. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu kadar kısa zamanda bunu yapmak mümkün değil. Zaman lazım. Benim oyun mentalitemi anlamaları için zaman lazım. Çalışmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var"

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarımız var. Başkanımız ve Samet hoca ile görüşmelerimiz var. Önemli olan destek görmek. Bir şekilde bu kadro ile elimizden geleni yapacağız.