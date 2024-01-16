Beşiktaş 4-0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal adını son 16 turuna yazdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş evinde ağırladığı Eyüpspor'u Salih Uçan, Cenk Tosun(2) ve Rebic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılar bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.



GHEZZAL 78 GÜN SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapabilen Ghezzal daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalırken kısa bir süre ise kadro dışında bırakılmıştı. Ligde son 3 haftada oynanan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan tecrübeli kanat, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından ilk 11'de forma giydi.

REBİC 6 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic ise 6 maçlık aradan sonra ilk 11'e döndü. Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev almıştı. Daha sonra Konferans Ligi'ndeki bir maçta kadroya giremeyen Rebic, Süper Lig'de oynanan 2 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuş, 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

ARDA TURAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Keçiöregücü maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını Beşiktaş maçında sahaya sürdü. Genç teknik adam; Murat Uçar, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz, Regattin, Ampem ve Bruno'nun yerine Uğur Demirok, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Melih Kabasakal, Mete Kaan Demir, Seslar ve Mustafa Pektemek'e görev verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ