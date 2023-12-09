Şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kuraya; 4'üncü Eleme Turu müsabakalarından gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. 5'inci Eleme Turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turuna kalan takımlar ise 6-7 ve 8 Şubat tarihlerinde çeyrek final mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş-Eyüpspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-Boluspor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK