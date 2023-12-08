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Türkiye Kupası Haberler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katıldığı kura çekimi heyecanı A Spor ekranlarından canlı olarak yaşandı. İşte eşleşmeler...

Giriş: 08 Aralık 2023, Cuma 14:30 Güncelleme: 08 Aralık 2023, Cuma 15:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kupa müsabakalarına bu turda 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşmalar 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK

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