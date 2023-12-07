MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. MKE Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Rafal, Hanousek, Mert, Atakan, Kitsiou, Cem, Djokanovic, Tasos, Garry, Bajic, Macheda.
İskenderunspor: Burak, Ömer, Hamza, Ahmet, Kutay, Kaan, Timur, Çağtay, Ali, Bertul, Muhammed.
ASpor CANLI YAYIN
İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ: