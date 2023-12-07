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Türkiye Kupası Haberler MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI İZLE

MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur müsabakalarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 18:31 Güncelleme: 07 Aralık 2023, Perşembe 18:41

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. MKE Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Rafal, Hanousek, Mert, Atakan, Kitsiou, Cem, Djokanovic, Tasos, Garry, Bajic, Macheda.

İskenderunspor: Burak, Ömer, Hamza, Ahmet, Kutay, Kaan, Timur, Çağtay, Ali, Bertul, Muhammed.

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