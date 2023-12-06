Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

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Türkiye Kupası Haberler Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Tümosan Konyaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u ağırlıyor. Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 15:01

Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşı karşıya geliyor.

1. Lig ekibi Erzurumspor ise evinde 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...


TÖMOSAN KONYASPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Metehan, Kahraman, Yasir, N'Zonzi, Rak, Bruno Paz, Yunus, Prip, Emrehan

Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Onur Tekin, Yiğit Has, Emirhan Kayar, Embiya Ayyıldız, Atalay Gürel, Celil Çelikel, Barışcan Altunbaş, Alper Aşkın, Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci, Sedat Komi.

ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Erzurumspor: Rıdvan, Gürkan, Enes, Yakup, Ufuk, Fırat, Muhammed, Alican, Alperen, Güney, Hüseyin

24 Erzincanspor: Erdi, Enes, Gökhan, Emre, İlker, Furkan, Özkan, Furkan, Oğuzhan S., Oguzhan A., Ali

ASpor CANLI YAYIN

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