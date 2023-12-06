Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor | Erzurumspor - 24 Erzincanspor DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Trendyol Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşı karşıya geliyor.
1. Lig ekibi Erzurumspor ise evinde 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmanın dönüşümlü CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TÖMOSAN KONYASPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR MAÇI 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Metehan, Kahraman, Yasir, N'Zonzi, Rak, Bruno Paz, Yunus, Prip, Emrehan
Beyoğlu Yeni Çarşıspor: Onur Tekin, Yiğit Has, Emirhan Kayar, Embiya Ayyıldız, Atalay Gürel, Celil Çelikel, Barışcan Altunbaş, Alper Aşkın, Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci, Sedat Komi.
ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Erzurumspor: Rıdvan, Gürkan, Enes, Yakup, Ufuk, Fırat, Muhammed, Alican, Alperen, Güney, Hüseyin
24 Erzincanspor: Erdi, Enes, Gökhan, Emre, İlker, Furkan, Özkan, Furkan, Oğuzhan S., Oguzhan A., Ali