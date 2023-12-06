Abdullah Avcı Çorum FK maçı sonrası konuştu

Trabzonspor, Çorum FK ile Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldi.Bordo-mavililer rakibini 3-1 mağlup etti.Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Bir kupa varsa Trabzonspor her zaman buna taliptir. 9 kere kazanmış bir kulüptür ve şehirdir. Favorisi her zaman Trabzonspor'dur



Bir oyun organizasyonu geliştirebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Bir şeyleri geliştirebilmen için kaliteyi geliştirmen gerekiyor. Net şeyler bunlar. Gerçekçi konuşmak gerekirse bu sene bizim ulaşılabilir hedefimiz Avrupa Kupalar'ına gidebilmek. Buraya giderken devre arası itibariyle oyuncu kalitesinin üzerine koyup oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha nasıl koyabiliriz nasıl geliştirebiliriz herkesi görmeye çalışıyoruz.

Bugün kazandık. Geçen haftaya göre bi pansuman oldu. Gaziantep maçına hazırlanacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak.

Enis Destan'ı 2 sene evvel kadrosumuz arattık. Gidip gelmesi ve maç oynaması oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor. Hem ekstra çalışıyor hem yardımcı oluyor. Oyuna girdiğinde takıma yardımcı oluyor. Bugün oynuyor maçlarda ilk tercihimiz oluyor.

