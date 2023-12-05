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Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Son dakika spor haberleri... EMS Yapı Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 15:22

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, 7 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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