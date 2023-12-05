Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.
4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor ile TFF 3. Lig ekibi Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor.
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılaşma 15.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Emre, Midtsjö, Oscar, İbrahim, Kappel, Thuram, Hassan
Isparta 32 Spor: Berk, Ayberk, Gürkan, Furkan, Samet, Cemal Ali, Abdulkerim, Muhlis, Ahmet, Zeki, Haşim
ASpor CANLI YAYIN