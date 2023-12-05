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Türkiye Kupası Haberler Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlıyor. Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 05 Aralık 2023, Salı 15:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4. tur maçları oynanıyor.

4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor ile TFF 3. Lig ekibi Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılaşma 15.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Emre, Midtsjö, Oscar, İbrahim, Kappel, Thuram, Hassan

Isparta 32 Spor: Berk, Ayberk, Gürkan, Furkan, Samet, Cemal Ali, Abdulkerim, Muhlis, Ahmet, Zeki, Haşim

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