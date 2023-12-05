Ankara Keçiörengücü 2-1 1984 Muşspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında 1984 Muşspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Berkay Erdemir, Burak Celep, Uğur Başdaş
Ankara Keçiörengücü: Batuhan Ataç, Haşim Arda Sarman, Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım, Innocent, Nyarko (Bardhi dk. 46), Bilal Budak (Özer Özdemir dk.83), Şahverdi Çetin (Erkam Develi dk. 63), Halil Can Ayan (Melih İnan dk. 63), Dembele, Mayi (Ariyibi dk. 63)
Yedekler: Ömercan Avcı, Turan Tuzlacık, Oğuz Çolak, Mara, Camara
Teknik Sorumlu: Cenk Özcan
1984 Muşspor: İlker Günay, Mehmet Aslanboğa, Efe Karaoğlu (Kadir Torbacı dk. 80), Mahsun Çapkan, Osman Kocaağa, Ahmet Abdullah Çakmak (Uğurcan İkikardeş dk. 69), Furkan Gedik (Kadir Yazıcı dk. 80), Taha Tunç (Bertuğ Başdemir dk. 69), Muhammet Fatih Yıldırım, Ömer Çetinbaş (Eray Pazar dk. 80), Yusuf Yıldırım
Yedekler: Egeberk Gabel, İlker Avşar, Ayetullah Korkmazer, Emrican Birinci, Salih Zafer Kurşunlu
Teknik Sorumlu: Ulaş Ulusan
Goller: Dembele (dk. 66), Arda Sarman (79) (Ankara Keçiörengücü), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 57) (1984 Muşspor)
Sarı Kartlar: Nyarko, Bilal Budak, Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü), Efe Karaoğlu, Ömer Çetinbaş (1984 Muşspor)