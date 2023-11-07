Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi! Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:
En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini artırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu tur için de temennimiz, fair play ruhuyla birlikte seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan, kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor
Sakaryaspor-Ankaraspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor
Manisa FK-GMG Kastamonuspor
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor
Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928
Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK
Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Adanaspor-Esenler Erokspor
Bodrum FK-Menemen FK
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor
Göztepe-1461 Trabzon FK
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor