İstanbulspor 2 - 3 Kepezspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İstanbulspor Kepezspor ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kepezspor, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakayı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanmayı başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada Yılmaz Basravi ie 100. ve 116. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti.
İstanbulspor'un golleri ise 38. dakikada Djakaridja Traore ve 118. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.
83. dakikada Bartu Kırtaş'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10. kişi tamamlayan İstanbul temsilcisi, 59. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ