Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.
Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan
Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali
ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK - Diyarbekirspor maçı saat 18:30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.