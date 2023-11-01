Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizde izleyebilirsiniz...

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 20:00 Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba 20:10

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.

Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor maçı saat 18:30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
MKE Ankaragücü 2 - 0 Malatya Arguvan (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Boluspor - Karaman FK: 2-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Golleri izle
İstanbulspor - Kepezspor maçında tartışmalı an! Top çizgiyi geçti mi?
İstanbulspor 2 - 3 Kepezspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)